الصحة العالمية تحذر: 200 ألف شخص في مدينة عربية بحاجة لمساعدة

وأوضحت المنظمة في بيان صادر عن مكتبها الإقليمي لشرق المتوسط أنها "وسعت استجابتها بهدف تقديم المساعدة الصحية لحوالي 200 ألف شخص يحتاجون إليها في جميع أنحاء القطاع".

وقالت المنظمة إن النزاع تسبب بنزوح أكثر من 77 ألف شخص فيما تضررت 30 منشأة صحية في القطاع، مشيرة إلى أن وباء كورونا يشكل "خطرا متواصلا".



وأشارت إلى أنها أمنت "تسليم 260 ألف جرعة من اللقاحات" ضد كوفيد-19 إلى غزة، بالتعاون مع "اليونيسف" ومبادرة "كوفاكس".

وقدرت منظمة الصحة العالمية التمويل المطلوب للاستجابة الصحية الطارئة في الأراضي الفلسطينية بسبعة ملايين دولار خلال الستة أشهر المقبلة، كاشفة أنه "تم تلقي2,3 مليون دولار حتى الآن".

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية فقد سقط جراء الغارات الجوية وقذائف المدفعية الإسرائيلية منذ العاشر من مايو، 254 فلسطينيا في قطاع غزة بينهم 66 طفلا وعدد من المقاتلين.

