في ذكرى "الكرامة".. الجيش الليبي يكرم فريق النصر المتوج بالسوبر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يد تحارب الإرهاب وأخرى تبنى البلد، حقيقة جسدها تكريم الجيش الليبي لفريق النصر المتوج بالسوبر ضمن فعاليات ذكرى عملية الكرامة.

حيث استقبل القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، في مكتبه بمدينة بنغازي، فريق النصر المتوّج قبل يومين ببطولة كأس السوبر الليبية.

وقدّم المشير حفتر تهانيه للاعبي الفريق وإدارة وجماهير النادي، بفوز فريق النصر ببطولة كأس السوبر.

وأكد القائد العام للجيش الليبي على أهمية الرياضة والدور الاجتماعي والثقافي للأندية وأنها من أهم الوسائل لتقارب الشعوب وتعاونها.

ونجح فريق النصر بنغازي في التتويج للمرة الأولى في تاريخه بلقب كأس السوبر الليبي، وذلك على حساب فريق الاتحاد.





وحقق فريق النصر بنغازي اللقب بالفوز على فريق الاتحاد بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين، على ملعب "شهداء بنينا".

وأحرز هدف النصر، اللاعب مهند بوعجيلة في الدقيقة الخامسة من المباراة ليقود فريقه لتحقيق اللقب لأول مرة في تاريخه.

وتعد هذه النسخة الـ16 لكأس السوبر الليبي، حيث نظمت في 15 مناسبة سابقة، كان نصيب الاتحاد منها 10 كؤوس وهو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها.

مباراة مصرية ليبية

يأتي ذلك في بعد أيام قليلة من احتضان ملعب شهداء بنينا الدولي الجمعة الماضية المباراة الاستعراضية التي جمعت نخبة من نجوم المنتخب الليبي بنجوم الكرة العربية وبحضور الجماهير الرياضية.





وأقيمت المباراة الاستعراضية في إطار الاحتفالات بالذكرى السنوية السابعة لثورة الكرامة.

وشاهد القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المُشير خليفة حفتر المباراة من المدرجات، والتي شهدت مشاركة عدد من لاعبين النادي الأهلي والزمالك المصريين أبرزهم: محمد فاروق وشادي محمد وعمرو زكي ووائل القباني.



