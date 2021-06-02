احذر.. الوجبات السريعة تهدد الأطفال لسرطان القولون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

حذر خبير التغذية الألماني ماتياس ريدل من خطورة الوجبات السريعة مثل البيتزا والبرغر على صحة الأطفال، إذ ترفع خطر الإصابة بالبدانة، والسكري، وارتفاع ضغط الدم، والكوليسترول، وسرطان القولون.



ولتجنب هذه المخاطر ينصح ريدل الآباء بدمج الخضروات في سن مبكرة ليتعرف الأطفال على الطعام الصحي، مشيراً إلى أن حاسة التذوق لدى الطفل تتشكل في العامين الأول والثاني من عمره.

وبناء على ذلك، على الطفل تعلم تحمل المواد المرة في النباتات، حتى لا يرفض الخضروات لاحقا.

ولأن الممنوع مرغوب، قال الخبير الألماني، إنه لا بأس من تناول الطفل وجبات سريعة بمعدل لا يزيد عن مرة أو مرتين، في الشهر.