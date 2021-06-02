شكرا لقرائتكم خبر عن «تويتر» يحذف تغريدة للرئيس النيجيري ويعلق حسابه 12 ساعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لاجوس - رويترز

حذف موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، الأربعاء، تغريدة، للرئيس النيجيري محمد بخاري، وعلق حسابه لمدة 12 ساعة، بعدما هدد بعقاب الانفصاليين الذين ألقى عليهم مسؤولية شن هجمات على مبانٍ حكومية.

وأضاف «تويتر» أن التغريدة تشير إلى الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1967 و1970، بسبب انفصال منطقة بيافرا في أقصى جنوب شرق نيجيريا، وهو الصراع الذي راح ضحيته مليون قتيل. وأشار إلى أن التغريدة خالفت سياسته المتعلقة «بالسلوك المسيء» ما دفعه لتعليق الحساب لمدة 12 ساعة.

وكتب بخاري في تغريدة، الثلاثاء، «إن العديد ممن يسيئون التصرف اليوم أصغر من أن يتذكروا الموت والدمار من الحرب الأهلية». وأضاف: «من كان منا في الميدان لثلاثين شهراً، وخاض الحرب سيعاملهم باللغة التي يفهمونها».

ورفض وزير الإعلام النيجيري لاي محمد الخطوة التي اتخذها «تويتر»، وقال إن من حق بخاري التام التعبير عن استيائه من العنف من منظمة محظورة.

وخدم بخاري في الجيش ضد الانفصاليين، وكان الحاكم العسكري للبلاد في الثمانينات.