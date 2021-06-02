شكرا لقرائتكم خبر عن دعم المشاريع الشبابية.. «تريند» أردني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان: ”الخليج 365”

تصدرت مطالبات بدعم المشاريع الشبابية «تريند» الأردن، بعدما أوقفت بلدية إربد الكبرى شمالي المملكة، عمل حافلة لبيع المثلجات وعربة متنقلة لوجبات مستحدثة وكشك صغير.

وتفاعلت شخصيات إعلامية ومجتمعية وشعبية مع المطالبات على نطاق واسع تضامناً مع إطلاق شبان وشابات لأفكار تواجه البطالة، مع الدعوة لمساعدتهم في الحصول على التراخيص اللازمة والتقيد بمعايير الصحة والسلامة.

وحصد منشور الشاب أحمد صقر صاحب «حافلة الآيس كريم الملوّنة» المعروفة بتنقلها بين شوارع وميادين وأحياء محافظة إربد، تضامناً واسعاً بعدما أعلن ركنها في منزله للمرة الأولى منذ عام بعد شكاوى من «صوت الموسيقى» الصادر منها على اعتباره مصدر إزعاج.

وشدد وسيم سعد عضو مجلس إدارة «غرفة تجارة إربد»، على ضرورة تشجيع هؤلاء وعدم تحويلهم إلى عاطلين عن العمل، لاسيما في ظل تداعيات «كورونا».

وأكد مصدر في البلدية اجتماع رئيسها مع أصحاب المشاريع الشبابية المقدمة وفق تصاميم جاذبة تحصد إقبالاً مضاعفاً، وذلك لإتمام الإجراءات المطلوبة وتحديد أماكن المزاولة واستيفاء الشروط المحددة.