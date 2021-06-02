شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تعتزم تمديد" طوارئ كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعتزم الائتلاف الحاكم في ألمانيا تمديد حالة طوارئ جائحة كورونا على الصعيد الوطني والتي تعد أساسا قانونيا لقواعد مكافحة الوباء ومنها على سبيل المثال التطعيم وتكاليف الاختبارات.

وكان البرلمان الألماني أقر " الوضع الوبائي على النطاق الوطني" لأول مرة في الـ 25 مارس الماضي، وكان البرلمان قد أقر تمديد هذا الوضع الاستثنائي في نوفمبر الماضي. ومن المنتظر تمديد هذا الوضع الذي سينتهي في آواخر يونيو الجاري، وأضافت مصادر أنه لم يتحدد بعد على وجه الدقة موعد هذا التمديد. ووفقا للقانون، فإن مثل هذا الوضع يعتبر في حكم الملغى تلقائيا إذا لم يقرر البرلمان تمديده في غضون مدة لا تزيد عن ثلاثة شهور منذ تثبيته.