شكرا لقرائتكم خبر عن حذف «مدونة ترامب» بعد أيام من إطلاقها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حُذفت صفحة مدونة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي تم إطلاقها الشهر الماضي بعد حظر وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية له، من على موقعه الإلكتروني.

قال جيسون ميلر، مساعد ترامب، اليوم الأربعاء إن الصفحة، التي كان اسمها "من مكتب دونالد جيه. ترامب" لن تعود.

وأثار فريق ترامب منذ شهور خططا للرئيس الجمهوري السابق تتعلق بإطلاق منصة على وسائل التواصل الاجتماعي لكن مع تفاصيل لا تكاد تُذكر.

وكانت صفحة المدونة، التي وُصفت بأنها مكان "للتحدث بحرية وأمان"، بمثابة وسيلة اتصال من جانب واحد تتضمن منشورات من ترامب يمكن الإعجاب بها ومشاركتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك التي ما زال ترامب محظورا عليها.