شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين شوغيل مايغا رئيساً لوزراء مالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عين الرئيس الانتقالي لمالي الكولونيل أسيمي غويتا اليوم رئيس اللجنة الإستراتيجية لحركة 5 يونيو المعارضة شوغيل كوكالا مايغا رئيساً للوزراء للمرحلة الانتقالية في مالي وكلفه بتشكيل حكومة انتقالية ستكون هي الأولى منذ الانقلاب الذي وقع قبل أكثر من أسبوع.

وجاء تعيين رئيس الوزراء الجديد في مالي في اليوم الذي أعلن فيه الاتحاد الأفريقي عن قراره بتعليق أي مشاركة لجمهورية مالي في جميع أنشطة المنظمة الأفريقية وهيئاتها ومؤسساتها بعد التغيير بالقوة الذي شهدته مالي والذي أطاح بالرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار الأسبوع الماضي