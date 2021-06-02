البنك الدولي يتيح 12 مليار دولار للقاحات وصندوق النقد يعد بـ50 مليارا للتسريع

■ أميركا ترصد زيادة بنسبة أقل من 1ر0% بالإصابات

■ المكسيك تعطي 3ر30 مليون جرعة لقاح

واشنطن ـ عواصم ـ وكالات:

قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إن البنك لديه الآن 12 مليار دولار قيمة تمويل متاح للقاحات كوفيد-19 وإنه سيكون قد وافق على عمليات تمويل التطعيم في أكثر من 50 دولة بحلول نهاية يونيو.

وأبلغ مالباس مؤتمرا صحفيا مشتركا مع رؤساء منظمة الصحة العالمية وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية، أن “من المهم جدا تسريع سلسلة الإمداد لتوزيع اللقاحات، بما يشمل تقصير فترة التصنيع، والموافقات، وعملية توزيع الجرعات التي تم إنتاجها بالفعل.”

من جانبها قالت مديرة صندوق النقد الدولي إن الصندوق يتوقع أن تمول المنح 35 مليار دولار من مشروع مقترح حجمه 50 مليار دولار ضروري لتسريع توزيع لقاحات فيروس كورونا في أنحاء العالم.

كانت كريستالينا جورجيفا تتحدث في حضور رؤساء منظمة الصحة العالمية ومجموعة البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية.

من ناحية أخرى أفادت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء بأن حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة تقل عن 1ر0% يوم الثلاثاء ، ليصل إجمالي إصابات كورونا في الولايات المتحدة إلى قرابة 3ر33 مليون حالة إصابة.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني أقل من متوسط الزيادة اليومية المسجلة الأسبوع الماضي، وهو 1ر0% .

وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات المؤكدة حتى الآن في ولاية كاليفورنيا، حيث بلغ الإجمالي 79ر3 مليون حالة، بزيادة طفيفة عن الوقت نفسه أمس .

وشهدت ولاية أوريجون زيادة بنسبة 1ر0 % في الإصابات عن نفس التوقيت أمس، ليرتفع الإجمالي بها إلى 201 ألف و475 حالة.

كما سجلت ولاية إلينوي أكبر عدد من الوفيات المرتبطة بالوباء خلال الـ24 ساعة الماضية بواقع 38 حالة.

وفي سياق آخر أعطت السلطات الصحية في المكسيك 3ر30 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) حتى الآن ، وفقا لبيانات أعلنتها الثلاثاء وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في المكسيك بحوالي 861 ألفا و276 جرعة لقاح في اليوم. وبهذا المعدل، ستحتاج المكسيك إلى ستة أشهر لتطعيم 75 % من سكانها بلقاح مكون من جرعتين. وقد بدأت عملية التطعيم قبل 23 أسبوعا في المكسيك.

وفي ألمانيا تلقى نحو 50% من البالغين في ألمانيا جرعة واحدة على الأقل من لقاح مضاد لكورونا حتى الآن.

وقال وزير الصحة الألماني ينس شبان في برلين: “بوجه عام قدمنا عرض تطعيم بجرعة أولى لنحو 50% من كافة البالغين في ألمانيا”.