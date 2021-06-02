400 عملية جراحية سعودية في حملة مواجهة العمى بنيجيريا

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وقام الفريق الطبي التطوعي خلال مدة الحملة التي استمرت لـ 8 أيام، بالكشف على 4,201 حالة، وأجرى 400 عملية جراحية، فضلا عن صرف 2,758 من الأدوية، وتوزيع 680 نظارة طبية، استفاد منها العائلات والأفراد من ذوي الدخل المحدود الذين لا يمكنهم تغطية تكاليف العلاج.
وتأتي الحملات الطبية التطوعية التي يمولها وينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة تلبية للنداء الإنساني، وتحقيقا لرؤية المملكة 2030 في دعم العمل التطوعي.
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