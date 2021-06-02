سقوط 25 إرهابيا وسط الصومال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل ما لا يقل عن 25 مسلحا من جماعة الشباب الإرهابية خلال عملية أمنية نفذها الجيش الصومالي في إحدى قرى منطقة هيران وسط الصومال. وأوضح قائد الجيش الصومالي أودوا يوسف راجح الذي يقود عملية أمنية في تلك المنطقة أمس، أن قواته استولت على أسلحة ومعدات عسكرية أخرى خلال العملية، مشيرا إلى أن حصيلة القتلى من الإرهابيين ربما تكون أكبر من المعلن لأن عددا من مقاتلي الحركة فروا بإصابات خطيرة.



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