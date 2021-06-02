10 قتلى في انفجارين بكابول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكر مسؤولون أمنيون أن عشرة مدنيين على الأقل قتلوا في انفجارين في الجزء الغربي من العاصمة الأفغانية كابول. وقال المتحدث باسم شرطة كابول، فردوس فارامارز، إن 12 شخصا آخرين أصيبوا في الانفجارين المنفصلين، اللذين استهدفا حافلتين صغيرتين.



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