اكتظاظ مراكز الإيواء جنوب تونس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال رئيس منظمة الهلال الأحمر للإغاثة بولاية مدنين المتاخمة للحدود الليبية جنوب تونس أمس «إن مراكز إيواء المهاجرين واللاجئين في الجهة فاقت طاقة استيعابها القصوى، في ظل تدفق مراكب الهجرة غير الشرعية وتواتر حوادث الغرق في السواحل الجنوبية».

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