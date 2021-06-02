شكرا لقرائتكم خبر الإرياني: الحوثيون يجهزون الأطفال لهجمات انتحارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقدت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي سلسلة اجتماعات مع مسؤولين يمنيين في مسقط أمس، وذلك في إطار الجهود الأممية والدولية لعودة مسار مشاورات السلام.

وقالت الخارجية السويدية الوسيط البارز في ستوكهولم، إن وقف إطلاق النار أكثر أهمية في سلم الإجراءات السلمية، وأشارت إلى أنها ناقشت مع الحوثيين وقف إطلاق النار والوضع الإنساني وإعادة العملية السياسية الشاملة دون شروط مسبقة.

وكان المبعوثان الأممي مارتن غريفيث والأمريكي تيم ليندر كينج الخاصان إلى اليمن، أكدا ضرورة الانصياع لجهود وقف إطلاق النار في جميع أنحاء اليمن وبشكل فوري، خلال لقائهما في العاصمة الأردنية عمان.

من جهة أخرى، أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أن تقارير ميليشيات الحوثي تؤكد ارتفاع عدد القتلى من الأطفال ممن زجت بهم في الجبهات.

وكتب في تغريدة على تويتر، أن التقارير الميدانية واعترافات ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران عبر وسائلها الإعلامية، تؤكد ارتفاع عدد القتلى من الأطفال ممن زجت بهم في هجمات انتحارية بمختلف جبهات القتال بمحافظة مأرب، وذلك منذ إقامة الميليشيات معسكرات لاستدراجهم وتجنيدهم تحت غطاء المراكز الصيفية.

وفي السياق، وجه رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الفريق الركن صغير بن عزيز، دعوة هامة إلى جميع المواطنين في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي طالبهم فيها بمنع أبنائهم من الالتحاق بالمراكز الصيفية الحوثية التي تستهدف زرع الأفكار الطائفية والعنصرية لدى الأطفال.

ووصف المراكز التي تقيمها ميليشيات الحوثي الانقلابية لطلاب المدارس خلال العطلة الصيفية، بـ»مراكز تعلم العبودية»، وحذر رئيس هيئة الأركان، من مخاطر السماح للأطفال الأبرياء بالالتحاق بتلك المراكز الطائفية التي تحث على التحريض والعنف والبغضاء وبث الكراهية في المجتمع.

وخاطب ابن عزيز جميع الآباء في مناطق سيطرة الميليشيات بالقول «من ترك فلذة كبده فريسة لهم (أي الحوثيين) يرضعونه العبودية والكراهية والحقد، سيتحمل ذنوبه إلى يوم القيامة، وسوف يبكيه قريبا».

وأكد المركز الإعلامي التابع لألوية العمالقة أن القوات المشتركة تصدت لمجاميع من ميليشيات الحوثي حاولت التقدم نحو مواقع القوات اليمنية في منطقة كيلو 16 وشرق الدريهمي، كما أحبطت محاولة تسلل على محورين في جبهة حيس.

وفي مدينة الحديدة تمكنت وحدات من القوات المشتركة من تدمير جرافة وإيقاع 5 قتلى وجرح آخرين في صفوف الحوثيين أثناء محاولتهم استحداث تحصينات خلف معسكر الدفاع الساحلي بشارع الخمسين وفي منطقة كيلو 16 شرق المدينة.

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