شكرا لقرائتكم خبر عن حسان دياب: لبنان في خطر شديد ويحتاج إلى الأشقاء والأصدقاء لإنقاذه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت - رويترز

حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسان دياب، الأربعاء من أن لبنان بات «في قلب الخطر الشديد» ويحتاج إلى الأشقاء والأصدقاء لإنقاذه، مناشداً القوى السياسية إلى تقديم التنازلات، لتوقيف ما وصفه ب«المسار المخيف».

وأضاف دياب في كلمة بثها التلفزيون: «إما أن تنقذوه الآن وقبل فوات الأوان وإلا فلن ينفع الندم».

وتابع: «أدعو القوى السياسية إلى تقديم التنازلات، وهي صغيرة مهما كبرت، لأنها تخفف عذابات اللبنانيين وتوقف المسار المخيف».

ويقود دياب حكومة تصريف الأعمال منذ استقالة حكومته في أعقاب انفجار ميناء بيروت في الرابع من أغسطس/ آب الماضي، والذي أودى بحياة نحو 200 شخص فضلاً عن آلاف الجرحى. ويمر لبنان بأزمة مالية عميقة تمثل أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية.

ودخل رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري في خلاف مع الرئيس ميشال عون بخصوص تسمية وزراء في الحكومة منذ عشرة أشهر، في الوقت الذي تتجه فيه البلاد نحو انهيار اقتصادي. ومن الضروري تشكيل حكومة جديدة قادرة على إجراء إصلاحات، وفتح الباب أمام المساعدات الخارجية التي تشتد الحاجة إليها.