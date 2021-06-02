شكرا لقرائتكم خبر عن بعد شهر من إطلاقها.. حذف صفحة مدونة ترامب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رويترز

حُذفت صفحة مدونة، الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، التي تم إطلاقها الشهر الماضي، بعد حظر وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية له، من على موقعه الإلكتروني.

قال جيسون ميلر، مساعد ترامب، الأربعاء، إن الصفحة، التي كان اسمها «من مكتب دونالد جيه. ترامب» لن تعود.

وأضاف ميلر في رسالة بالبريد الإلكتروني:«كانت مجرد إضافة للجهود الأوسع نطاقاً التي نبذلها ونعمل عليها».

وتابع:«أتعشم أن يتوفر لديّ مزيد من المعلومات بخصوص الجهود الأوسع قريباً، لكن ليس لديّ معرفة دقيقة بخصوص الموعد». وأثار فريق ترامب منذ شهور خططاً للرئيس الجمهوري السابق تتعلق بإطلاق منصة على وسائل التواصل الاجتماعي لكن مع تفاصيل لا تكاد تُذكر.

وكانت صفحة المدونة، التي وُصفت بأنها مكان «للتحدث بحرية وأمان»، بمثابة وسيلة اتصال من جانب واحد تتضمن منشورات من ترامب يمكن الإعجاب بها ومشاركتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي مثل «تويتر» و«فيسبوك» التي ما زال ترامب محظوراً، عليها.