شكرا لقرائتكم خبر عن حريق ضخم يلتهم مصفاة في جنوب طهران والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رويترز

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن حريقاً ضخماً اندلع في مصفاة بجنوب العاصمة طهران الأربعاء، ولم ترد أنباء حتى الآن عن سقوط ضحايا.

وقال مسؤول للتلفزيون الرسمي الإيراني: "بدأ الحريق في خط الغاز الطبيعي المسال بمصفاة تندكويان في طهران".

كما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية "إرنا"، أن السلطات دفعت برجال الإطفاء إلى المنطقة، بينما قال التلفزيون إن سحابة من الدخان شوهدت فوق المصفاة من عدة مناطق في طهران.

ووقع الحريق في المصفاة بعد بضع ساعات من اندلاع حريق في أكبر سفينة تابعة للبحرية الإيرانية وغرقها في خليج عمان.