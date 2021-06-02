شكرا لقرائتكم خبر عن برلسكوني يطمئن أنصاره عن صحته ويوجه رسالة إلى حكومة دراجي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ميلانو - رويترز

قال رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني في مقابلة نُشرت الأربعاء، إن حالته الصحية تتحسن تدريجياً.

وأضاف برلسكوني في المقابلة التي أجرتها معه صحيفة (إل جورنالي) اليومية: "سمح لي الأطباء أخيراً بالعودة إلى العمل قليلاً، لكن بدون مغادرة المنزل".

وظل رجل الأعمال الملياردير ورئيس الوزراء لأربع مرات، يتردد على المستشفى في الشهور الماضية بعد إصابته بفيروس كورونا في سبتمبر/أيلول، وتزايدت التكهنات في الآونة الأخيرة بشأن تدهور صحته.

وفي سياق منفصل، قال برلسكوني (84 عاماً) إن الحكومة التي يقودها ماريو دراجي، ويدعمها حزبه الوسطي "فورزا إيطاليا" (إيطاليا إلى الأمام)، يتعين أن تمضي قدماً في إجراء إصلاحات ضريبية وقانونية، وأضاف: "بدون (هذه الإصلاحات) لن يخرج البلد من الأزمة".