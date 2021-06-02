شكرا لقرائتكم خبر عن سهم يقفز بعد تغريدة لماسك عن أغنية «بيبي شارك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع سهم شركة «سامسونج للنشر»، المساهم الرئيسي في منتج أغنية «بيبي شارك»، بعد تغريدة أيلون ماسك، رئيس شركة «تيسلا»، حول أغنية الأطفال ذائعة الصيت.

وصعد سهم «سامسونج للنشر» في كوريا الجنوبية بأكثر من 10% خلال التداولات، قبل تقليص مكاسبه، ليغلق مرتفعاً بنسبة 6.29%. يشار إلى أنه ليس لدى الشركة أي ارتباط بمجموعة «سامسونج للإلكترونيات»، على الرغم من أنها تشترك معها بالاسم.

وغرّد ماسك خلال ساعات التداول الآسيوية الأربعاء: «بابي شارك تسحق كل شيء! مشاهدات أكثر من تعداد البشرية»، مع إرفاق مقطع فيديو للأغنية.

وتعود الأغنية لعام 2018، وهي من إنتاج قسم «بينك فروج» التابع ل«سامسونج للنشر»، وحققت مشاهدات تزيد على 8.7 مليار مشاهدة. (وكالات)