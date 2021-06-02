شكرا لقرائتكم خبر عن عودة التحركات الجنونية لأسهم «أيه إم سي».. قفزة 100% توقف التداولات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد هدوء دام عدة أشهر منذ التداولات المحمومة على أسهم مرتبطة بحرب بين المستثمرين على منصة الدردشة «ريديت» وكبار صناديق التحوط في يناير/كانون الثاني الماضي، عادت التحركات الجنونية؛ لكن هذه المرة ليس على سهم «جيم ستوب» وإنما «أيه أم سي انترتينمنت».

توقف التداول على أسهم «أيه أم سي» لفترة وجيزة، الأربعاء، بعد أن قفزت 100%. وفي وقت من الأوقات، تم تداول السهم عند ارتفاع وصل إلى 61.90 دولار، أي أعلى بكثير من المستوى المرتفع الذي وصل إليه عند 36.72 دولار يوم الجمعة الماضي.

وبعد عودة التداولات كان السهم مرتفعاً 80% عند 57.58 دولار.

وتداول أكثر من 350 مليون سهم لشركة «أيه أم سي انترتينمنت»، الأربعاء، وهو أعلى من متوسط حجم التداول خلال 30 يومياً والذي بلغ 134 مليون سهم.

ويأتي التداول المحموم على السهم، على الرغم من التقارير التي أفادت بأن أحد صناديق التحوط قد باع حصته في شركة السينما. وأفادت «أيه أم سي» يوم الثلاثاء أنها باعت 8.5 مليون سهم تم إصدارها حديثاً لشركة «مودريك كابيتال» وهي الأحدث في سلسلة من عمليات زيادة رأس المال للسهم، المفضل لمتداولي منصة «ريديت». إلا أن الصندوق سرعان ما باع جميع أسهمه في الشركة؛ لتحقيق الربح، وفقاً ل«بلومبيرج».

وقالت «أيه أم سي» إنها جمعت 230.5 مليون دولار من خلال صفقة بيع الأسهم. وقالت الشركة المشغلة لدور السينما، إنها ستستخدم الأموال لعمليات الاستحواذ المحتملة، وتحديث مسارحها وتقليص ميزانيتها العمومية. (وكالات)