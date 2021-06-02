شكرا لقرائتكم خبر عن المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة يحصل على جائزة «ستيفي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة:”الخليج 365”

حصل المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، على جائزة «ستيفي الشرق الأوسط الذهبية الفخرية»، عن فئة «الإدارة المتميزة في دعم مجتمع الأعمال»، ضمن جوائز «ستيفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2021»، تحت رعاية غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة.

جاء ذلك خلال حفل عبر تقنية الاتصال المرئي، للاحتفاء بجميع الفائزين في الدورة الثانية من «الجوائز العالمية».

وحاز المكتب على الجائزة، لجهوده الرائدة في تعزيز مكانة إمارة رأس الخيمة العالمية في جميع المجالات، والترويج لها وجهة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار. فضلاً عن دوره المحوري في دعم مجتمع الأعمال، بتقديم رؤية إعلامية متطورة لتعزيز مختلف القطاعات الحيوية محلياً وإقليمياً وعالمياً، ودعم مساعي الحكومة لتوفير مناخ مؤاتٍ لازدهار الشركات، والمساهمة في دعم التنمية الشاملة في الإمارة، ودفعها نحو آفاق جديدة من التطور.

وقالت هبة فطاني، المديرة العامة للمكتب «يمضي المكتب بدعم صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، لتوفير أدوات إعلامية مبتكرة ومتطورة، وتوظيفها، للمساهمة في تنفيذ توجيهاته الرامية إلى الارتقاء بمختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتعزيز مكانة الإمارة على خارطة الاقتصاد العالمي».

وأضافت «الحصول على الجائزة نتاج جهود فريق المكتب، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة في الإمارة، ووسائل الإعلام المحلية والعالمية، التي تؤدي دورها في نقل رسالة رأس الخيمة الحضارية إلى العالم. كما أنها المحفز لنا لبذل المزيد من الجهد والعمل على تطوير أدواتنا ورؤيتنا الإعلامية، لخدمة أهداف الإمارة الحيوية وتعزيز سمعتها العالمية».

وبلغ مجموع جوائز الدورة الثانية لعام 2021 (156)، حصل عليها مرشحون من 17 دولة، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.