شكرا لقرائتكم خبر عن «إعمار» تعود إلى سوق الدين بصكوك دولارية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مصدران مطلعان إن شركة إعمار العقارية عينت بنوكاً من أجل إصدار صكوك مقومة بالدولار بحلول الأسبوع المقبل من دون الكشف عن المبلغ المستهدف جمعه.

وكانت آخر مرة طرحت فيها الشركة، سندات دولية في 2019 وجمعت 500 مليون من خلال الصكوك.

وتفيد بيانات تريدويب التابعة لرفينيتيف بأن الصكوك لأجل عشر سنوات التي صدرت في 2019 بعائد 3.875 في المئة يجري تداولها عند 101.3 سنت للدولار.

وأعلنت إعمار الشهر الماضي عن زيادة صافي ربح الربع الأول 8% إلى 657 مليون درهم، وتشير بيانات رفينيتيف إلى أن الشركة ووحداتها تدين بمبلغ 817.25 مليون دولار (3 مليارات درهم).

(رويترز)