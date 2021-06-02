شكرا لقرائتكم خبر عن «القابضة ADQ» تدرس الاستحواذ على حصة في «جهينة» المصرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تدرس شركة القابضة «ADQ»، فكرة الاستحواذ على حصة في شركة جهينة للصناعات الغذائية، أكبر منتج للألبان والعصائر في مصر، حيث يسعى صندوق الثروة السيادي في أبوظبي إلى عقد مزيد من الصفقات في خارج الإمارات.

وبحسب (بلومبيرج)، تراجعت أسهم «جهينة» 29% في تعاملات القاهرة هذا العام، ما منح الشركة قيمة سوقية تبلغ 4 مليارات جنيه مصري (254 مليون دولار).

وكانت مصر أحد الأهداف الاستثمارية المهمة التي ركزت «القابضة» عليها، حيث التزمت باستثمار 10 مليارات دولار إلى جانب صندوق الثروة السيادية هناك. وفي العام الماضي، وافقت الشركة على الدخول بشراكة مع مجموعة «لولو إنترناشيونال»، والتي تدير واحدة من أكبر سلاسل «الهايبر ماركت» في الشرق الأوسط، من خلال استثمار مليار دولار لدعم توسعها في مصر. كما اشترت «القابضة» في مارس/آذار شركة أدوية مصرية مقابل 740 مليون دولار.