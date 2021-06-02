شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تهنئ الرئيس السيسي لحصوله على "وسام القائد" من البرلمان العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحصوله اليوم الأربعاء، على "وسام القائد" المقدم من البرلمان العربي، تقديرًا لجهوده فى حفظ الأمن القومى العربى، وحل كافة المشكلات التى تمر بها المنطقة.

ويعد الوسام الذى منحه "عادل العاسومي" رئيس البرلمان العربي، للرئيس عبد الفتاح السيسي، أرفع وسام عربي يتقلده من يؤدي دورًا محوريًا في مستقبل البلاد العربية واستقرار المنطقة.

وأشاد رئيس البرلمان العربي بمواقف مصر في القضية الفلسطينية وقدرتها علي إيجاد الحلول لكافة القضايا المستعصية والتي تمر بها دولنا العربية.