شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة النواب" تناقش تعديلات الحكومة على قانون ضريبة القيمة المضافة.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعين، غدا الخميس، لمناقشة مشروعى قانونى مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

كما تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اجتماعا لاستمرار مناقشة إصلاح منظومة إعلانات الطرق من خلال التطوير المؤسسى الشامل لهذا القطاع، مستهدفا فك التشابك بين الجهات التنفيذية العاملة بهذا القطاع، مع إفادة اللجنة ببيان تفصيلى بإيرادات ومصروفات المحافظات من هذا القطاع لكل محافظة على حدى، فضلا عن منهجية ومحاور إعداد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 208 لسنة 2020 بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.