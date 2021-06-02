فيديو| "يا تموتني يا اموتك" .. القصة الكاملة لمقتل طالب في المطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

هم "إبراهيم" من نومه على صوت استغاثة أخيه من ضربات شابين، هرول مسرعا نحو الشارع لنجدة شقيقه لكنه وجد المتهمين في استقباله بأسلحة بيضاء أنهوا بها حياته بطعنات عدة أمام منزله في المطرية.

الجريمة التي شهدها شارع شلش بمنطقة المطرية، توابعها كانت من شهرين، حينما تشاجر المجني عليه مع جيرانه "م. د" و"ف. د" بسبب بيعهما مخدر الحشيش أمام منزله، انتهت بإصابة إبراهيم 36 "غرزة" في رأسه توجه على إثرها للقسم وحرر محضر ضد الجناة.

بعدها بأيام حدد المحكمة جلسة لمحاكمة المتهم "م د" بتهمة التعدي على المجني عليه "إبراهيم" في جلسة 31 مايو الماضي، فتدخل وسطاء لتنازل الطالب العشريني وإنهاء المسألة وديا، لكن المتهمين رفضوا ذبح خروفين وصمما على تنازل الشاب.

رفض الشاب أن يترك حقه وأكمل طريق القضية، ما جعل المتهمان يتربصان لشقيقه أمام المنزل ورددت كلمات "يا تموتني يا أموتك"، وتعاركا معه وأصيب بجروح قطعية في ظهره، وعندما حاول شقيقه نجدته تلقى طعنة في فخذه الأيسر أوقفت نبضات قلبه في الحال، وفق ما قالته والده المجني عليه في بث مباشر لمصراوي.

حاول المتهمين الهروب لكن جهات الأمن ضبطتهم وقدمتهم للنيابة العامة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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