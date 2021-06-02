تكريم الفائزين بمسابقة أهلًا رمضان في جنوب سيناء (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

كرّم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، الفائزين في المسابقة السياحية "أهلًا رمضان" والتي نظمتها البوابة الإلكترونية بالمحافظة، بحضور المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف، السكرتير العام، ورؤساء المدن، ومديري إدارات الديوان العام والمديريات.

وقدم المحافظ للفائزين شهادة تقدير ومبلغ مالي، كما كرّم مدير الشئون المالية بالمحافظة لتميزه في مجال عمله.

يذكر أن البوابة الإلكترونية للمحافظة، نظمت مسابقة على غرار المسابقات الرمضانية، من خلال عرض سؤال عن أحد المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة، كل يوم من أيام شهر رمضان الكريم.

وفاز في المسابقة 12 من متابعي الصفحة، وجاء التقييم بناءً على أسرع وأدق إجابة.

وقدم المحافظ الشكر للقائمين على البوابة، لتقديم هذه الأفكار التي تقدم أسئلة ثقافية سياحية، مما أدى إلى زيادة عدد المتابعين للبوابة.