روسيا: الأزمة الأوكرانية لن تقترب من حلها في ظل دعم الغرب لعدوان كييف

محمد اسماعيل - القاهرة - روسيا - (أ ش أ)

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن الأزمة في أوكرانيا لن تقترب من حلها في ظل مواصلة الدول الغربية، دعمها لعدوان سلطات كييف والنازيين الجدد في البلاد.

وقال نيبينزيا في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء خلال اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي عبر الفيديو، بشأن الأوضاع في أوكرانيا، نقلتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية: "آمل في أن تكون الرسالة الأساسية واضحة، وهي تتمثل في أن النزاع في أوكرانيا سيبقى بعيدا عن حله طالما يرفض الحلفاء الغربيون تغيير موقفهم ويستمرون في دعم عدوان كييف والعنف والنازيين الجدد والميول القومية، والتي لا تشهد أي تراجع في البلاد".

ويعقد هذا الاجتماع بمبادرة من روسيا، التي من جانبها دعت إليه شهود عيان لأحداث ميدان الاستقلال في كييف عام 2014، وما تلاه من نزاع عسكري في "دونباس". وتشهد منطقة دونباس شرق أوكرانيا أزمة عسكرية سياسية منذ العام 2014 على خلفية تغيير السلطة في العاصمة كييف نتيجة احتجاجات واسعة شاركت فيها بشكل نشط القوى القومية المدعومة من قبل الغرب.

كما أسفرت تلك الأحداث عن توتر بالغ في شبه جزيرة القرم، التي تقطنها أغلبية روسية.. وفي مارس 2014 جرى استفتاء صوت لصالح ضم القرم إلى روسيا، ما أدى إلى توتر كبير في العلاقات بين موسكو من جهة، وكييف والدول الغربية من الجهة الأخرى.