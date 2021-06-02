مصرع سيدة وإصابة 11 شخصًا في حادث تصادم بـ"القطامية - السخنة"

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس_ حسام الدين أحمد:

لقيت سيدة روسية مصرعها، وأصيب 11 شخصًا بينهم أجانب، في حادث تصادم ميني باص بسيارة ملاكي، بطريق "القطامية - السخنة"، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام، والمتوفية إلى ثلاجة حفظ الموتى.

كانت غرفة عمليات إسعاف السويس تلقت بلاغًا يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بميني باص، على مسافة 5 كيلو قبل بوابة رسوم طريق "القطامية - السخنة"، ووجه الدكتور محمد طنطاوي، مدير المرفق، 12 سيارة إسعاف لموقع الحادث، لتقديم الخدمات الطبية للمصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وانتقلت قوة من إدارة تأمين الطرق إلى موقع الحادث، وأفادت المعاينة أن سيارة ملاكي تسير بسرعة زائدة عن الحد المسموح، اصطدمت بميني باص يتبع شركة للسياحة، يستقله عددًا من السياح يحملون الجنسية الروسية، وأن وراء الحادث السرعة الزائدة وعدم تقدير المسافات.

وأسفر الحادث عن مصرع سيدة روسية الجنسية، وإصابة 11 شخصًا بينهم 7 روس الجنسية، و4 مصريين، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى الأميري في السويس.

ورفع مدير المستشفى درجة الاستعداد لاستقبال المصابين مع استدعاء الأطباء من الراحات وتجهيز غرف العمليات لعلاج الحالات التي تحتاج تدخل جراحي.