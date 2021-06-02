بعد تعدد الشكاوى.. تعليم أسوان تشكل لجنة لمراجعة امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

قرر الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة لمراجعة امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية ومطابقته بمواصفات الورقة الامتحانية ومدى مراعاته لتباين مستويات الطلاب.

وقال "قبيصى" إن غرفة عمليات المديرية، تلقت عدة شكاوى من بعض الطلاب وأولياء الأمور، من صعوبة الامتحان وعدم ملائمة الوقت للأسئلة.

وأضاف أنه على الفور قرر تشكيل لجنة لمراجعة الامتحان، وفي حال ثبوت صعوبة الامتحان أو عدم مطابقته للمواصفات، ستحال لجنة وضع الامتحان للتحقيق وإعادة توزيع درجات الامتحان بما يتناسب ومصلحة الطلاب.

ودعا وكيل وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور وأبنائه الطلاب إلى الاطمئنان وعدم القلق من هذا الموضوع.