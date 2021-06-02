حريق ضخم في 18 خزانًا للنفط في مصفاة طهران (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

اندلعت النيران في 18 خزانًا في مصفاة نفط طهران مساء اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وذكر مدير طوارئ طهران بیمان صابریان، أن سبب الحريق في مصفاة نفط طهران يعود إلى اشتعال النيران في خطوط الغاز المسال.

وقال المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية مجتبى خالدي، إن "أحد خطوط الطوارئ للغاز الطبيعي المسال في مصفاة طهران تسبب في الحريق، مضيفاً أن "جميع الأجهزة المعنية بالطوارئ تشارك في عملية إخماده".

ونفت إدارة المصفاة وجود أي عمل تخريبي وراء الحريق، مشددة على أن سبب الحادث يكمن في عطل فني.