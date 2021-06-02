بريطانيا تبحث عن لقاح للوقاية من إحدى سلالات «كورونا»

ابوظبي - سيف اليزيد - قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك اليوم الأربعاء إن بلاده تجري محادثات مع أكسفورد وأسترا زينيكا للحصول على جرعات إضافية من لقاحهما الواقي من «كوفيد-19» والذي تم تعديله ليستهدف بطريقة أفضل سلالة (بيتا) من فيروس كورونا المستجد التي ظهرت للمرة الأولى في جنوب أفريقيا.

وقال في خطاب بجامعة أكسفورد «بدأنا مفاوضات تجارية مع أسترا زينيكا للحصول على لقاح للوقاية من إحدى السلالات.. إمدادات مستقبلية من لقاح أكسفورد أسترا زينيكا الذي تم تعديله لمواجهة سلالة بي.351.1 التي اكتُشفت للمرة الأولى في جنوب أفريقيا».