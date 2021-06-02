توقعات الطقس غدا الخميس في الإمارات

محمد الفلاح - الأربعاء 2 يونيو 2021

يتوقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غدا الخميس صحوا بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا، وحارا نهاراً ورطبا ليلاً وصباح الجمعة مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.



الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 - 20 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند 21:22 والمد الثاني عند 06:23 ..والجزر الأول عند الساعة 13:37 والجزر الثاني عند الساعة 03:09.

وبحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند 16:57 والمد الثاني عند الساعة 05:49 ..والجزر الاول عند الساعة 09:52 والجزر الثاني عند الساعة 23:53.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 43 28 90 20

دبي 41 28 85 20

الشارقة 42 29 85 25

عجمان 42 28 85 20

أم القيوين 43 27 85 20

رأس الخيمة 44 26 80 20

الفجيرة 41 30 80 30

العين 46 27 70 10

ليوا 46 27 65 10

الرويس 37 26 80 20

السلع 37 25 80 20

دلما 38 30 85 30

طنب الكبرى 38 29 85 20

طنب الصغرى 38 29 85 20

أبو موسى 38 29 85 20 .