تسجيل 1273 علامة تجارية في الامارات خلال مايو الماضي وسط استمرار نشاط القطاع

محمد الفلاح - الأربعاء 2 يونيو 2021

واصل قطاع العلامات التجارية نشاطه منذ بداية العام 2021 مما يعكس استمرار النمو في القطاعات الاقتصادية والتجارية في دولة الامارات وهو ما ظهر جليا من خلال الأرقام الصادرة عن العديد من الجهات المختصة في الدولة خلال الأشهر الماضية.



فقد أظهرت أحدث الاحصائيات الصادرة عن وزارة الاقتصاد أن عدد العلامات التجارية المسجلة في الدولة وصل الى نحو 1273 علامة تجارية خلال شهر مايو من العام الجاري.

ويعكس استمرار النشاط في القطاع تواصل دخول كبريات الشركات العالمية للسوق المحلي سواء من خلال افتتاح مقرات إقليمية لها في الدولة أو وكلاء موطنين أو أجانب.

وتتجاوز جنسيات الشركات التي تعمل في الامارات 150 جنسية موزعة على مختلف دول العالم مما يؤكد المكانة الريادية التي تحظى بها الدولة كمركز إقليمي للأعمال في منطقة الخليج والشرق الأوسط بشكل عام.

وتتوزع اعمال الشركات التي تمتلك كبريات العلامات التجارية على العديد من القطاعات وفي مقدمتها القطاعات التجارية والصناعية والخدمية والتكنولوجية بالإضافة الى قطاعات الطاقة واللوجستيك وغيرها من القطاعات الأخرى.

وتكتسب عملية تسجيل العلامات التجارية أهمية كبيرة وذلك نظرا لكونها الأسلوب الأمثل لأصحاب شركات الأعمال لحماية هوية منتجات أعمالهم، وقد وفرت التشريعات الإماراتية البيئة التشريعية المناسبة لأصحاب الاعمال لحماية منتجاتهم أو الخدمات التي يقدمونها وذلك بموجب قانون خاص بالعلامات التجارية، الامر الذي حفز العديد من الشركات العالمية على العمل في منطقة الشرق الأوسط انطلاقا من دولة الامارات.