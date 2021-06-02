"ويز إير أبوظبي" تسيّر رحلات جديدة إلى كيشيناو بدءاً من 4 سبتمبر

محمد الفلاح - الأربعاء 2 يونيو 2021

أعلنت "ويز إير أبوظبي" عن تسيير رحلات جوية جديدة إلى كيشيناو عاصمة مولدوفا بدءاً من 4 سبتمبر 2021 ويرتفع بذلك عدد الوجهات التي تصل إليها طائرات الشركة إلى 25 وجهة.



ومن المقرر أن تسير "ويز إير أبوظبي" رحلاتها إلى كيشيناو بمعدل رحلتين في الأسبوع يومي السبت والثلاثاء.

وقال كيس فان شايك المدير العام لشركة "ويز إير أبوظبي" إن إطلاق رحلات جديدة من أبوظبي إلى كيشيناو يأتي في إطار الالتزام بتوفير فرص سفر إضافية لعملائها عبر توسيع شبكة وجهاتها الحالية لتضم وجهات جديدة.

ويضم أسطول طائرات "ويز إير أبوظبي" 4 طائرات من طراز إيرباص A321neo الجديدة كليًا التي تتيح للشركة أقل بصمة بيئية ممكنة مقارنة بمنافسيها في المنطقة.