شكرا لقرائتكم خبر عن نيبال تمنع متسلقي «إفرست» من العودة إلى أوطانهم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت شركات لتسلق الجبال ، اليوم الأربعاء، إن المتسلقين العائدين من جبل إفرست وقمم أخرى في منطقة الهيمالايا يواجهون مصاعب لحجز رحلة للعودة إلى أوطانهم بعد أن حظرت نيبال معظم الرحلات الجوية لاحتواء قفزة في إصابات كوفيد-19.

وحظر البلد الآسيوي معظم الرحلات الجوية المنتظمة خلال يونيو حزيران في ظل موجة ثانية من إصابات فيروس كورونا في نيبال التي تقع بين الصين والهند. كانت نيبال قد أصدرت 742 تصريحا بينها 408 تصاريح لمتسلقين يطمحون في الوصول إلى قمة أعلى جبل في العالم خلال موسم التسلق من أبريل نيسان إلى مايو حزيران. ويعود مئات المتسلقين من الجبال في الوقت الحالي قبل بدء موسم الأمطار الموسمية السنوي.