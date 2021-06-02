شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق عضوية مالي في الاتحاد الأفريقي بسبب الانقلاب العسكري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - علَّق الاتحاد الأفريقي عضوية مالي على ردا على الانقلاب العسكري في مايو الذي شهدته البلاد خلال تسعة أشهر، حسبما أعلن التكتل في بيان الثلاثاء، مهددا من جهة أخرى بفرض عقوبات في حال لم يعد قادة المجلس العسكري السلطة إلى المدنيين.

وقال الاتحاد في بيان أقره مجلس السلم والأمن للتكتل إنه "قرر التعليق الفوري لمشاركة مالي في جميع أنشطته ومؤسساته حتى استعادة النظام الدستوري الطبيعي في البلاد". مهددا بفرض عقوبات على مالي إذا لم تعد الحكومة التي يقودها مدنيون إلى السلطة.