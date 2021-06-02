الكشف عن تطورات صحة فنانة مشهورة بعد إصابتها بكورونا

بغداد - ياسين صفوان - قالت وسائل إعلام مصرية إن حالة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز، تشهد استقرارا خلال الساعات الماضية، حيث ما تزال تتلقى العلاج داخل العناية المركزة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012