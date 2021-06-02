الحوادث تلاحق إيران.. حريق مصفاة نفط بعد السفينة 'الغارقة'

وأوضح مدير طوارئ طهران بیمان صابریان أن "سبب الحريق في مصفاة نفط طهران يعود إلى اشتعال النيران في خطوط الغاز السائل."

وأشار إلى "عدم ورود تقارير عن وقوع إصابات جراء الحادث، مضيفا أن العديد من فرق الإطفاء تعمل على إخماد النيران".



وتابع المسؤول أنه "ليس هناك أي خطر لوقوع تلوث بيئي يهدد أرواح سكان العاصمة، على الرغم من سحب الدخان الكثيفة فوق موقع الحادث".

وفي وقت سابق من اليوم، اشتعلت النيران في أكبر سفينة للبحرية الإيرانية ثم غرقت في وقت لاحق، في خليج عمان بظروف غامضة، حسبما ذكرت وكالات الأنباء الايرانية.

ويمثل غرق "خرج" أحدث كارثة بحرية لإيران. وخلال تمرين عسكري إيراني عام 2020، أصاب صاروخ بالخطأ سفينة بحرية بالقرب من ميناء جاسك، مما أسفر عن مقتل 19 بحارًا وإصابة 15 آخرين. وفي عام 2018 أيضًا، غرقت مدمرة تابعة للبحرية الإيرانية في بحر قزوين.

