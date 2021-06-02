"المتابعة الدولية" تدعو لخطوات عملية لإخراج المرتزقة من ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حثت الرئاسة المشتركة للجنة المتابعة الدولية حول ليبيا، الأطراف المحلية والدولية لاتخاذ خطوات عملية للتنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار.

وشدد المشاركون في بيان عقب الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء، على البدء في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بما في ذلك من خلال سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2570، وذلك لإثبات التزامهم بحظر التسليح وغير ذلك من الإجراءات ذات الصلة والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2571 لسنة2021 وغيره من القرارات.

ودعا المشاركون جميع الأطراف المحلية إلى الامتناع عن أية أعمال من شأنها عرقلة عمل الحكومة المؤقتة في جميع أنحاء البلاد وتعطيل العملية السياسية.

وجددوا التزامهم الثابت بمواصلة دعم ليبيا وشعبها من أجل وحدة البلاد واستقرارها وأمنها وسيادتها وازدهارها.

وأشادت لجنة المتابعة بالخطوات الأولى للمجلس الرئاسي الليبي نحو مصالحة وطنية شاملة قائمة على الحقوق والعدالة الانتقالية، وهي مهمة أيضاً لتهيئة الظروف المواتية لإجراء انتخابات وطنية شاملة في ديسمبر/كانون الأول بحرية ونزاهة وأمان.

وناشد المشاركون السلطة التنفيذية المؤقتة والمؤسسات والسلطات في ليبيا، إلى اتباع وتنفيذ مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بشكل كامل، بما في ذلك عند التعامل مع النازحين والمهاجرين واللاجئين، وعند التعامل مع حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفي، وعند اتخاذ إجراءات بشأن المساءلة الكاملة عن الجرائم.

ورحب المشاركون بالمجلس الرئاسي المؤقت وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة المكلفة بقيادة البلاد حتى موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية الوطنية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، وفقاً لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي وعلى النحو الذي دعا إليه القرار 2570 لسنة 2021.

وشدد المجتمعون على أهمية التنفيذ الكامل لأحكام هذا القرار وغيره من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ودعوا مجلس النواب الليبي إلى إيضاح القاعدة الدستورية للانتخابات وسن التشريع الانتخابي اللازم.



وأهابت اللجنة بمجلس النواب اعتماد الميزانية الموحدة، حيث إن عدم وجود ميزانية موحدة من شأنه أن يضع عقبات ومعوقات في طريق الحكومة لتحسين تقديم الخدمات الأساسية للسكان في جميع أنحاء ليبيا، بما في ذلك توفير الكهرباء والاستجابة لجائحة كورونا (كوفيد 19)، ولتوحيد مؤسسات الدولة وقيامها بعملها على الوجه الأمثل، بما في ذلك الجيش والمؤسسات الأمنية والاقتصادية والتعليمية.

كما رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة، يان كوبيش، والرئيس المشارك، السفير سيمون جيسبولر، أشد الترحيب بمشاركة وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، والمستشار الاتحادي ووزير الخارجية السويسري، إغناسيو كاسيس، في الاجتماع رفيع المستوى للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا والمنعقد في 2 يونيو/حزيران 2021.