حريق ضخم بمصفاة نفط جنوب طهران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شب حريق هائل، الاربعاء، في مصفاة "تندجويان" التابعة لشركة تكرير النفط جنوب العاصمة الإيرانية طهران.

جاء ذلك وفقاً لما ذكره منصور درجاتي مدير عام إدارة الأزمات بمحافظ طهران.

وقال درجاتي في حديث للصحافة المحلية الإيرانية، إن "الحريق شديد جداً ويمكن رؤية أعمدة الدخان من أقصى المدن شمال طهران".





وتابع درجاتي: "لا توجد لدينا معلومات عن حجم الخسائر والأضرار جراء هذا الحريق في مصفاة تندجويان الواقع في مدينة شهر ري جنوب طهران".





وقال التلفزيون الرسمي الإيراني، إن "أحد خطوط الطوارئ للغاز الطبيعي المسال في مصفاة طهران تسبب في الحريق".

وبشأن تعرض المصاة إلى هجوم تخريبي تسبب بحريق فيه، قالت دائرة العلاقات العامة والإعلام في المصافة إنها "تنفي وقوع أي احتمال للتخريب".

وأوضحت الدائرة في بيان لها نشرته الصحافة الرسمية الإيرانية أن "الحادث وقع بسبب مشكلة في العملية ونحن الآن نتحكم في الحريق"، مؤكدة أنه "حتى الآن لا توجد معلومات متاحة عن عدد الإصابات والأضرار المحتملة".

وكانت مدن إيرانية مختلفة من بينها مدينة قم وأصفهان وقزوين والعاصمة طهران قد شهدت سلسلة أحداث وحرائق لم تعرف طبيعتها وقد خلفت تلك الحرائق خسائر مادية وجرحى في بعض الأحيان.

