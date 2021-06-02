شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بنهاية 2021.. مصر تستهدف تطعيم 40% من السكان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

قال رئيس الوزراء المصري في كلمة بثها التلفزيون اليوم الأربعاء إن مصر تستهدف تطعيم 40% من السكان ضد مرض كوفيد-19 بنهاية 2021.



وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إنه بحلول نهاية اليوم سيكون قد تم تطعيم 2.5 مليون من بين ستة ملايين سجلوا أسماءهم على منصة حكومية للتطعيم.

وأضاف أن الدفعة الأولى من اللقاحات المصنعة محليا ستكون متاحة في يوليو .