الليرة تهوي بسبب تصريحات إردوغان

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وكان إردوغان أقال في مارس المحافظ السابق للمركزي ناجي إقبال، بعد أن أشرف على قيام البنك برفع متكرر للفائدة منذ نوفمبر، وعين بدلا منه شهاب قافجي أوغلو، وهو عضو سابق في حزب العدالة والتنمية الحاكم، ليكون رابع محافظ للبنك خلال عامين.
وقال إردوغان الليلة الماضية، في مقابلة مع محطة «تي آر تي»: لقد تحدثت مع محافظ البنك المركزي بأنه من الضروري أن نخفض أسعار الفائدة.
وتراجعت الليرة بنحو 3% في وقت مبكر أمس لتصل إلى 8.8 ليرات لكل دولار، وفقا لوكالة «بلومبيرج» للأنباء.
وقلصت الليرة خسائرها إلى 1% لمستوى 8.6 ليرات لكل دولار عند الساعة التاسعة و14 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي. والعملة التركية هي الأسوأ أداء من بين عملات الأسواق الناشئة هذا العام، حيث فقدت أكثر من 16% من قيمتها منذ إقالة محافظ المركزي السابق.
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