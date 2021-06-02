شكرا لقرائتكم خبر مفاوضات فيينا النووية تقترب من نهايتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن عباس عراقجي، رئيس وفد إيران لمفاوضات فيينا حول الملف النووي، أن اللجنة المشتركة للاتفاق النووي عقدت اجتماعا أمس، وأن الوفود المشاركة ستعود بعده لدولها.

ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية عن المكتب الإعلامي لعراقجي أن اللجنة المشتركة عقدت اجتماعا مساء أمس، ومن المقرر أن تعود الوفود المشاركة بعد انتهاء الاجتماع إلى عواصم بلدانها لغرض المشاورة، ولم يوضح التقرير الموعد المتوقع للجولة التالية من المفاوضات.

وأكد الرئيس حسن روحاني أمس حل القضايا الرئيسية العالقة مع الولايات المتحدة في مفاوضات فيينا، لافتا في الوقت نفسه إلى أن عددا من القضايا الفرعية ما زالت قائمة.