مفاوضات فيينا النووية تقترب من نهايتها

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ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية عن المكتب الإعلامي لعراقجي أن اللجنة المشتركة عقدت اجتماعا مساء أمس، ومن المقرر أن تعود الوفود المشاركة بعد انتهاء الاجتماع إلى عواصم بلدانها لغرض المشاورة، ولم يوضح التقرير الموعد المتوقع للجولة التالية من المفاوضات.
وأكد الرئيس حسن روحاني أمس حل القضايا الرئيسية العالقة مع الولايات المتحدة في مفاوضات فيينا، لافتا في الوقت نفسه إلى أن عددا من القضايا الفرعية ما زالت قائمة.
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