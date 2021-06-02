الخليج يبتلع أكبر سفينة للبحرية الإيرانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ابتلع الخليج العربي أكبر سفينة للبحرية الإيرانية، بعدما اشتعلت النيران بداخلها وغرقت مباشرة في أكبر كارثة يشهدها نظام الملالي.

وقالت وكالتا أنباء فارس وتسنيم الإيرانيتين، «إن الجهود فشلت في إنقاذ سفينة الدعم (خارك)، التي تحمل اسم الجزيرة التي تشكل محطة رئيسة لتصدير النفط الإيراني، بعدما اختفت تماما خلال ظروف غامضة في خليج عمان».

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن الحريق بدأ في الساعة 2:25 صباح أمس بالتوقيت المحلي، وفشل رجال الإطفاء في احتوائه، لتغرق السفينة بالقرب من ميناء جاسك الإيراني، الذي يبعد حوالي 1270 كلم جنوب شرق طهران على خليج عمان بالقرب من مضيق هرمز.

وانتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي الإيرانية لبحارة يرتدون سترات نجاة أثناء مغادرة السفينة بينما تضطرم النيران خلفهم، وأشار التلفزيون الحكومي ووكالات الأنباء شبه الرسمية إلى أن (خارك) سفينة تدريب.

أحدث كارثة

وتعمل (خارك) كواحدة من بضع سفن البحرية الإيرانية القادرة على توفير الإمداد في البحر لسفنها الأخرى. كما تستطيع رفع حمولات ثقيلة، وتكون بمثابة نقطة انطلاق للمروحيات. انضمت السفينة، التي صنعت في بريطانيا ودشنت عام 1977، إلى البحرية الإيرانية عام 1984 بعد مفاوضات مطولة عقب الثورة الإيرانية عام 1979.

ويمثل غرق (خارك) أحدث كارثة بحرية لإيران. وخلال تمرين عسكري إيراني عام 2020، أصاب صاروخ بالخطأ سفينة بحرية بالقرب من ميناء جاسك، مما أسفر عن مقتل 19 بحارا وإصابة 15 آخرين. وفي عام 2018 أيضا، غرقت مدمرة تابعة للبحرية الإيرانية في بحر قزوين.

احتراق وغرق

وتداول مقطع فيديو انتشر أمس، احتراق السفينة الإيرانية التي غرقت في وقت لاحق، بمياه خليج عمان، وظهرت وهي تحترق جراء اشتعال النيران فيها.

وحسب المعلومات الرسمية على وكالة تسنيم أن السفينة تزن 33 طنا، وبإمكانها تقديم الدعم اللوجستي لثلاث وحدات عسكرية في عمق البحار وتزويدها بالوقود والذخيرة الحربية ومختلف المعدات الضرورية الأخرى، كما لها القابلية على حمل ثلاث مروحيات وأكثر من 500 مقاتل، وطولها يبلغ 200 م، وعرضها 26.5 م وسرعتها نحو 39.8 كلم/ساعة، وتضم منصة لهبوط المروحيات، كما تحمل على متنها أربعة مدافع وأربعة رشاشات من عيار 12.7 ملم.

أكبر السفن

وتقول المعلومات الرسمية الإيرانية أنه كان بإمكان السفينة حمل أكثر من 17 ألف طن من الوقود وحمل مواد غذائية وتخزينها لمدة ستة أشهر كما أنها قادرة على السير حول الأرض في مسار خط الاستواء لمرتين ونصف بشكل متواصل ودون توقف.

وفيما أوضحت وكالة أسوشييتد برس أن السفينة وهي من ضمن أكبر سفن الدعم ضمن أسطول البحرية الإيرانية، كانت تقوم بمهام إسناد عسكرية وتحمل مروحيات حربية، أشار التلفزيون الإيراني ووكالات الأنباء شبه الرسمية إلى أن (خارك) سفينة تدريب وتعمل كواحدة من بضع سفن البحرية الإيرانية القادرة على توفير الإمداد في البحر لسفنها الأخرى.

السفينة المشتعلة «خارك»:

