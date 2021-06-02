شكرا لقرائتكم خبر حفيد الخميني للمرشد: لا تختر بديلا عن الشعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هاجم حسن خميني، حفيد المرشد المؤسس للنظام الإيراني، الانتخابات التي ستجرى في 18 يونيو الحالي، وحذر من تولي حكومة غير شرعية الحكم في البلاد.

وانتقد بشكل غير مباشر قرار المجلس الذي أيده المرشد علي خامنئي أيضا، وقال «لا يمكنك أن تختار البعض وتطلب من الناس التصويت لهم».

وأضاف «إذا كان لديكم حق التصويت، فيجب أن يكون لي أيضا الحق في اختيار المرشح الذي يعجبني، وبطبيعة الحال، من يحصل على أغلبية الأصوات سيحترمه الجميع ويقبل به».

قرار بالنيابة عن الشعب، وأعتبر أن «تصويت الشعب شرط المشروعية للنظام، فالحكومة التي لا تحظى بقبول عام لا مشروعية لها».

وفي إشارة إلى الموافقة على أهلية المرشحين الرئاسيين من قبل مجلس صيانة الدستور قال «لا يمكن اتخاذ قرار بالنيابة عن الشعب».

وخاطب أعضاء المجلس قائلا «كونوا منصفين، فأنا أيضا أريد أن أصوت لمن أرغب، فمن يحصل على الأغلبية نتبعه، لأنه لا يمكن أن تختار أنت شخصا بالنيابة عني وأن تأتي وتقول لي صوت لصالح هذا الشخص».

وكان حسن الخميني انتقد في الأيام السابقة أيضا، مجلس صيانة الدستور، واصفا عمليات الإبعاد الواسعة النطاق بأنها «تجفيف لجذور الثورة».

وأعلن مجلس صيانة الدستور الأسبوع الماضي تأهل سبعة مرشحين للانتخابات المقبلة فقط، مما أثار انتقادات حادة خاصة في وسط الإصلاحيين والمعتدلين الذين أبعد جميع مرشحيهم البارزين، فيما أيد قائمة تحمل أسماء مرشحين ينتمي معظمهم للتيار المتشدد في البلاد.