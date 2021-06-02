شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربي يقلد الرئيس السيسي وسام «القائد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قلد رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، الأربعاء، الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، «وسام القائد» والذي يُعد أرفع وسام يقدمه البرلمان العربي لملوك ورؤساء الدول.

وجاء ذلك خلال لقاء الرئيس المصري برئيس البرلمان العربي بالقاهرة؛ حيث قال العسومي: إن «الرئيس السيسي قدم مصر للعالم كنموذج تنموي عربي زاخر بالإنجازات».

ويأتي تقليد الرئيس المصري بهذا الوسام تقديراً لجهوده الحثيثة والمنعكسة في تحركات مصر وسياساتها الواعية والرصينة في خدمة قضايا الأمة العربية، وآخرها التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والذي أسهم في الحد من الخسائر البشرية والمادية بقطاع غزة.

كما أنه من ناحية أخرى، يأتي على صعيد مسيرة التنمية والبناء في مصر، والتي حققت إنجازات شملت نواحي الحياة في الدولة لتقدم مصر للعالم نموذجاً تنموياً عربياً.

وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن الرؤية المستقبلية لتعزيز دور البرلمان العربي، خاصة من خلال «المرصد العربي لحقوق الإنسان» التابع للبرلمان.

وثمن العسومي دور مصر بقيادة الرئيس السيسي في صون الأمن القومي العربي، فضلاً عن دفع العمل العربي المشترك على شتى الصعد، بما فيها البرلمان العربي، إضافة إلى استضافة مصر للمقر المؤقت لاجتماعات البرلمان، والذي يعكس مدى الإيمان بدوره الفعّال باعتباره إحدى الآليات العربية الأساسية للتواصل مع الشعوب، واتخاذ مواقف فاعلة في سبيل صون مصالح الدول العربية.