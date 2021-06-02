شكرا لقرائتكم خبر عن «سينوفارم» تعتزم تقديم مليار جرعة و«أسترازينيكا» تستهدف السلالة الجنوب إفريقية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بكين - لندن - رويترز

قال رئيس مجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية «سينوفارم» الأربعاء، إن الشركة قادرة على تقديم أكثر من مليار جرعة من اللقاح الواقي من «كوفيد-19» لباقي العالم خلال النصف الثاني من هذا العام.

وقال ليو جينغ تشن خلال جلسة عن الصحة العالمية ضمن منتدى «بواو» الآسيوي، إن هذا المستوى من القدرة على التوريد يشير إلى الوفاء باحتياجات الطلب على التطعيم في الصين.

وفي إطار مكافحة جائحة «كورونا»، قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك الأربعاء، إن بلاده تجري محادثات مع أكسفورد وأسترازينيكا للحصول على جرعات إضافية من لقاحهما الواقي من كوفيد-19، والذي تم تعديله ليستهدف بطريقة أفضل سلالة (بيتا) من فيروس كورونا المستجد التي ظهرت للمرة الأولى في جنوب إفريقيا.

وأضاف في خطاب بجامعة أكسفورد: «بدأنا مفاوضات تجارية مع أسترازينيكا للحصول على لقاح للوقاية من إحدى السلالات، وإمدادات مستقبلية من لقاح أكسفورد أسترازينيكا الذي تم تعديله لمواجهة سلالة بي.351.1 التي اكتُشفت للمرة الأولى في جنوب أفريقيا».