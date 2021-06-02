شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تنشئ «مدينة للعدالة» في العاصمة الإدارية الجديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

قرر المجلس الأعلى للهيئات القضائية بمصر، خلال اجتماعه الأربعاء، برئاسـة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، على أن توافي كل جهة وهيئة قضائية وزارة العدل بطلباتها.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن النقل إلى العاصمة الإدارية سيعتبر طفرة، من حيث أماكن العمل الحديثة، واستخدام التقنية الحديثة في الإجراءات، موضحاً أن الاجتماع انعقد بحضور وزير العدل عمر مروان ورئيس المحكمة الدستورية العليا سعيد مرعي وعدد من المسؤولين.

وأضاف المتحدث بأن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات غير المسبوقة، وصدرت عنه قرارات تاريخية، تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق وهي، بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من 2021/10/1، واعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يوماً للقضاء المصري، وتوحيد المستحقات الماليـة بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربعة، وهي: القضاء، ومجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وقضايا الدولة. وشملت القرارات عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية، اعتباراً من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية، لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوى المنظورة، وعدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة، عدا وزارة العدل، مع وضع سقف زمني لمدة الندب.