شكرا لقرائتكم خبر عن جميلة القاسمي تدعو المجتمع لدعم مشاريع أيتام «التمكين الاجتماعي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أشادت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي، مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، بالجهود المقدمة في مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، من خلال متابعتها السنوية التي نفذت عن بُعد للإطلاع على إنجازات المؤسسة لعام 2020 الموجهة لخدمة أسر الأيتام في إمارة الشارقة.

وقالت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي: «نحن بدورنا نثمن هذه الجهود الكبيرة والدعم الذي تقدمه المؤسسة لخدمة أسر أيتام إمارة الشارقة، ودوره الكبير في توفير بيئة محفزة وداعمة للوصول لمرحلة التمكين الذي نتطلع إليها لكل يتيم للانطلاق بكل قوة في المساهمة في بناء أسرة مستقرة والارتقاء بالمجتمع».

دور إيجابي

وأكدت الدور الإيجابي الذي تقوم به المؤسسة لتلمس احتياجات أسر الأيتام في مختلف الظروف والمناسبات والعمل على توفير الحياة الكريمة لهم، وما يتم تنفيذه من مبادرات إنسانية في قيادة العمل الخيري والإنساني للأفضل، والخدمات الرعائية التي تقدم لمنتسبي المؤسسة، ووجهت دعوة لكافة أفراد ومؤسسات المجتمع في دعم المشاريع المطروحة للأيتام من خلال المؤسسة.

واهتمت بمتابعة المشاريع المقدمة وآلية تنفيذها في ظل العمل عن بعد، وانعكاسها على اليتيم وأسرته ودورها في تمكين الأيتام.

وقد استعرضت المؤسسة شرحاً موجزاً لأبرز إنجازات عام 2020 للشيخة جميلة القاسمي بحضور منى بن هدّة السويدي، مدير عام مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، ومديري الإدارات، وعدد من الموظفين، فقد حققت المؤسسة إنجازات ملموسة في ظل الظروف المحيطة من تفشي جائحة «كوفيد-19»، التي واجهته بالتكيف مع الوضع الراهن واستمرار خدماتها مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لإكمال مسيرتها بمجموعة من البرامج والمشاريع والإنجازات الداعمة والمساندة لأسر الأيتام لخدمة 1032 أسرة تضم 2549 يتيماً، ليصل عدد الأيتام الذين مُكّنوا حتى عام 2020 إلى 109 أيتام.

من جانبها صرحت منى بن هدّة السويدي: «تشرفنا اليوم بلقاء الشيخة جميلة القاسمي في اجتماع سنوي عن بعد، والتي تحرص دائماً على الاطلاع ومتابعة سير العمل ودفعه للأفضل لنحقق بذلك أهدافًا ورؤى استراتيجية معززة بالرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، واستراتيجيته السديدة في الاهتمام بالإنسان المواطن والمقيم في إمارة الشارقة».

مبادرات إنسانية

واكتمل في 2020 بناء جامع طوى ضمن المبادرة الإنسانية التي أطلقتها المؤسسة من خلال مشروع الصدقة الجارية «هبة براً بأبيك» المتمثل في بناء جامع طوى وسقيا ماء بمساهمة 909 أيتام وأفراد المجتمع ليمثل صدقة عن آباء الأيتام المتوفين.

وضمت برامج التمكين الاقتصادي العديد من المشاريع الداعمة والملبية لاحتياجات الأسر الضرورية، فقد بلغت قيمة مصروفات البرنامج ما يزيد على 4 ملايين درهم ليستفيد منها 1068 أسرة و2202 يتيم، شملت تقديم ما يزيد على 2,600,000 درهم مساعدات مالية لأسر الأيتام شملت المساعدات المالية المقطوعة التي استفادت منها 550 أسرة، وتخصيص 726,300 درهم لمشروع زكاة المال و726,300 درهم لمشروع مؤونة رمضان ضمن حملة «زك» ليستفيد من المشروعين 1014 أسرة و2498 يتيمـاً.

كفالة أيتام

وقدمت المؤسسة العديد من مشاريع الكفالة خلال 2020، فقد تم استحداث مشروع كافل أسرة، وتم خلاله كفالة 134 أسرة، ومشروع «كافل يتيم» الذي كُفل من خلاله 484 يتيماً، كما تم تقديم 442 مساهمة تعليمية في مشروع «علّم بالقلم» لخدمة الطلبة الأيتام.

وتكللت جهود المؤسسة في مجال رعاية الجانب الاقتصادي والاجتماعي لمنتسبيها في 2020 بنيل جائزة التميز للمبادرات الاقتصادية والاجتماعية التي أطلقتها الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية على مستوى الوطن العربي.

مشروع «علّم بالقلم»

وعلى الصعيد الأكاديمي سجل العام 2020 استفادة 1088 طالباً يتيماً، حيث برز مشروع «علم بالقلم» كأحد أهم المشاريع التعليمية المحتضنة للعديد من برامج الدعم الأكاديمي، فتم من خلاله تقديم مستلزمات تعليمية لخدمة التعلم عن بعد تمثلت بمنح 759 جهازاً تعليمياً للطلبة شملت 575 جهازاً محمولاً و184 جهازاً لوحياً (تابلت)، علاوة على دعم المؤسسة الذي قدر بما يزيد على 395,000 درهم في هذا الجانب، كما حصل 6 طلاب على منح جامعية، وسُدّدت رسوم دراسية بقيمة تقارب 3,500,000 درهم استفاد منها 730 طالباً.

رعاية صحية

وفي مجال الرعاية الصحية قدمت مصاريف علاجية لصالح 27 يتيماً و10 أوصياء، وحصل 284 يتيماً و131 وصياً على علاجات مختلفة ومجانية، ليكون إجمالي المستفيدين من برامج التمكين الصحي 232 أسرة و278 يتيماً.

ولم تغفل المؤسسة جانب التمكين البيئي حيث جاء مشروع «جدران» الذي امتدت إنجازاته لتشمل الاهتمام بمكان إقامة 4 أسر وتقديم العناية بالبيئة السكنية للأيتام، هذا إلى جانب تقديم مساعدات بيئية قدرت بما تزيد على300,000 درهم لشراء أجهزة استهلاكية ومستلزمات منزلية ليبلغ إجمالي المستفيدين في الجانب البيئي 62 أسرة.

وحققت برامج التمكين المهني الوظيفي احتواء لتمكين اليتيم مهنياً فبلغ إجمالي المستفيدين 40 يتيماً زُوّدوا بالمهارات المطلوبة في سوق العمل المعاصر.

أما على صعيد التمكين النفسي فقد قدمت العديد من الخدمات والبرامج لصالح 153 يتيماً و153 وصيّاً سعياً لبناء شخصية سوية وفاعلة ومتوازنة لليتيم، كما بلغ إجمالي المستفيدين من برامج التمكين الاجتماعي وخدماته 373 وصيًّا و327 يتيماً، فيما حظي 117 وصيًّا و59 يتيماً بخدمات تربوية لدعم منظومة القيم التربوية للأيتام.